Il giallo a Malaga: «Temiamo il peggio» 

OSIO Sotto. L’ultimo Whatsapp alla mamma è di sabato 25 novembre. Da allora il telefono di Roberta Cortesi, 36 anni della Bergamasca, è irraggiungibile. Il 26 non si è presentata al ristorante dove lavora, che il 27 è stato contattato da una donna che si spacciava per lei: diceva che non sarebbe andata e che aveva perso il cellulare. Richiamando il numero, è emerso che la telefonata arrivava da un altro ristorante a 11 km di distanza, dov’erano all’oscuro. La titolare del b&b dove soggiorna, una francese, il 28 ha sentito dei rumori nella stanza di Roberta: non l’ha vista ma una voce di donna le ha detto che aveva perso il cellulare e sarebbe andata prima del previsto.

I familiari, convinti che si tratti di un depistaggio, la scorsa settimana hanno presentato una denuncia di scomparsa che ha fatto scattare la segnalazione di rintraccio internazionale, con avviso e foto ad ambasciata, consolato e Farnesina. Anche l’Interpol è in campo e pure il corrispettivo spagnolo di “Chi l’ha visto?”, “Sos Desaparecidos”.

