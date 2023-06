Il Giacinto invade il canale, è allarme 

In provincia di Oristano il fenomeno non è nuovo, è stato debellato in più circostanze negli anni passati, ma come il giacinto d’acqua ricompare crea sempre parecchia preoccupazione. La pianta esotica ricopre enormi superfici dell’acqua, con il rischio che barche si incaglino e i pesci muoiano. Da qualche tempo una distesa di foglie verdi coi tipici fiori violacei ricopre la superficie della parte terminale del canale San Giovanni al confine tra Oristano e Santa Giusta.

I controlli

Al settore Ambiente della Provincia conoscono bene la situazione, sono costantemente impegnati nel monitoraggio e contrasto delle specie esotiche invasive sia animali che vegetali, tra cui rientra anche questa specie acquatica. «Nell’ambito di tali attività – evidenzia il dirigente Raffaele Melette- i nostri tecnici hanno già effettuato all’inizio di marzo un sopralluogo verificando importanti presenze di banchi di giacinto d’acqua. Durante quell’ispezione bonifica, ente gestore del canale, finalizzato però al solo ripristino della funzionalità idraulica, ma non risolutivo del problema nella sua proliferazione».

Gli interventi

La Provincia è attualmente impegnata nello studio di possibili azioni di eradicazione da effettuarsi necessariamente in collaborazione con il Consorzio di bonifica, come già avvenuto sul rio Mar’ e Foghe a Riola: un intervento che ha permesso, grazie a fondi regionali, il superamento della fase emergenziale. «Abbiamo già avuto una serie di interlocuzioni con il Consorzio – sottolinea ancora Raffaele Melette- e in tempi rapidi sarà convocato un tavolo tecnico per definire anche operativamente il da farsi. Le risorse ci sono, dobbiamo concordare quali misure adottare per risolvere il problema, come già fatto in situazioni analoghe». Una decina di anni fa, lo specchio d’acqua interessato fu quello vicino ai comuni di Riola Sardo, Zeddiani, Nurachi, Baratili San Pietro, Tramatza e Cabras. In quell’occasione, la pulizia aveva avuto anche un effetto positivo. L’assessorato provinciale all’Ambiente aveva previsto il riutilizzo del giacinto come ammendante naturale in agricoltura, con 250 tonnellate della pianta che erano diventati fertilizzanti, grazie all’elevato contenuto di azoto.

