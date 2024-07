Il giacinto d’acqua non dà tregua 

Un immenso tappeto verde galleggiante. L’eichhornia crassipes, più comunemente nota come giacinto d’acqua, non dà tregua nell’Oristanese. La pianta acquatica tropicale, originaria dell’Amazzonia e ritenuta tra le specie più infestanti a livello globale, ha invaso nuovamente il canale di San Giovanni, nella zona industriale. Le sue foglie raccolte in rosette ricoprono quasi interamente il corso d’acqua, spingendosi pericolosamente verso l’imboccatura dello stagno di Santa Giusta.

Piano d’azione

Nello scorso mese di maggio il Consorzio di bonifica ha firmato con l’assessorato regionale all’Ambiente un accordo di collaborazione tecnico-scientifica per l’eradicazione della pianta: lo schema prevede la collaborazione con l’università di Sassari per la predisposizione di un piano d’azione. «Noi siamo pronti, siamo in attesa che gli enti competenti ci conferiscano l’incarico» afferma il presidente del Consorzio di bonifica Carlo Corrias. Nel Piano di gestione nazionale del giacinto d’acqua stilato nel 2022, la Sardegna viene indicata come una delle due regioni (assieme al Lazio) in cui la specie è invasiva. D’altronde non è certo una novità per l’Oristanese che da anni combatte una lotta impari contro la pianta esotica, bellissima da vedere ma altamente deleteria per l’ecosistema acquatico.

Emergenza

La sua presenza allo stato spontaneo era stata registrata per la prima volta nel 2010, quando infestò per circa otto chilometri il Rio Mare ’e Foghe, nel territorio di Riola Sardo. Ci sono voluti anni, numerosi interventi di rimozione meccanica e fior di risorse per riuscire a debellarlo. Poi, cinque anni fa, il giacinto d’acqua ha fatto la sua comparsa nel canale di San Giovanni. E da allora rappresenta un’emergenza che impegna costantemente il settore Ambiente della Provincia; già nello scorso mese di novembre era al vaglio degli uffici lo studio di possibili azioni di eradicazione della pianta. Non c’è tempo da perdere, le immagini restituite dal canale tra Oristano e Santa Giusta rendono l’idea meglio delle parole: il giacinto corre veloce e sottrae ossigeno prezioso alle altre specie.

