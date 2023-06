Il Ghilarza sceglie Demartis 

Ghilarza. Avvicendamento sulla panchina del Ghilarza reduce dal terzo posto in Eccellenza, miglior risultato della sua storia. Per sostituire l’allenatore Ivan Cirinà, che ha guidato la squadra nelle ultime due stagioni e ha deciso di prendersi un periodo di pausa, arriva Giacomo Demartis.

Il neo tecnico, 39 anni, è alla sua prima esperienza in panchina ma come calciatore ha avuto un’importante carriera giocando con numerose squadre professionistiche. «Esordisce nella categoria», si legge in un comunicato della società, «ma con le idee molte chiare e l’entusiasmo giusto. Un grosso grazie a Ivan Cirinà per la professionalità e per l’umanità di questi due splendidi anni». (s. c.)

