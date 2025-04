il ghilarza saluta il torneo, l’iglesias ne fa tre 

Ghilarza 1

Iglesias 3

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Floris, Chessa, Melis, Chergia (43’ Carboni), S. Oppo (10’ st Maugeri), Gaita, Cossu (32’ st Vorticoso), Chappino, Orro (46’ st Defrassu), Erbì (26’ st Manca). In panchina Miscali, R. Oppo, Corrias, Rubattu. Allenatore Deligia.

Iglesias (4-4-2) : Riccio, Giorgetti, Illario, E. Piras (36’ st Marcon), Mastropietro, (17’ st A. Piras), Capellino, Chessa (1’ st Cancilieri), Mancini, Fenu (38’ st Idrissi), Crivellaro, Mechetti (39’ pt Pitzalis). In panchina Brailly, Restivo. Allenatore Murru.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : st 8’ Pitzalis, 11’ Mancini, 22’ Chappino, 49’ Cancilieri.

Note : espulso Chessa, ammoniti Erbì, Mechetti, Mancini.

Ghilarza. Il Ghilarza si congeda dopo dieci stagioni dall’Eccellenza, perdendo in casa per 1-3 ad opera degli iglesienti arrivati al Walter Frau per consolidare l’ottimo quinto posto e toccare i cinquanta punti in classifica.

Dopo un primo tempo senza reti, arrivano le due reti ospiti in tre minuti ad opera di Pitzalis e Mancini. Reazione dei padroni di casa in rete con Chappino ma al fotofinish arriva il tris di Cancilieri.

