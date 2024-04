il Ghilarza resta agganciato al treno-spareggi 

Taloro 1

Ghilarza 2

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro (20’ st Lapia), Secchi, Castro, Filia; Sau, Pusceddu (22’ st A. Fadda), Vassidiki; Falchi, Ricci, Mereu. In panchina Cuguttu, Delussu, Vidili, Zucchelli, Mascia, Mele. Allenatore Mura.

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Laconi, Chergia, Melis, Chessa; A. Corda (25’ st Corrias), Dessolis, Cossu (32’ st Delizos), Orro; Pinna, Caddeo. In panchina D’Abrosca, Trogu, Vorticoso, C. Corda, Glino, Oppo, Miscali. Allenatore Demartis.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : pt, 23’ Secchi, 38’ Pinna; st, 40’ (r) Caddeo.

Note : ammoniti Secchi, Sau; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 300.

Gavoi. Per la salvezza matematica il Taloro deve attendere ancora un po’. Al Maristiai vince (2-1) il Ghilarza, che resta agganciata alla Ferrini al quinto posto. Eppure la gara si mette bene per i barbaricini, avanti con Secchi al 23’ del primo tempo. Ma al 38’ gli ospiti, sugli sviluppi di una punizione, ubriacano la difesa di casa con uno schema chirurgico che porta al pari di Pinna. Al 7’ della ripresa Mereu si divora il 2-1 per il Taloro. Quando il pari sembra scritto, il Ghilarza beneficia di un rigore (40’) che Caddeo trasforma. (ro. se.)

