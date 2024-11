il ghilarza batte il calangianus e si allontana dai bassifondi 

Ghilarza 1

Calangianus 0

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Ibba, Wojcik Chessa, Chergia, R. Biscu (34’ st Mereu), Maugeri, Oppo, Floris, Rubattu, Gaita (45’ st S. Biscu). In panchina Miscali, Manca, Orro, Chappino, Cossu. Allenatore Floris.

Calangianus (4-4-2) :Congiunti, Putzu, Secci, Perez (42’ st Mamia), Dombrovoschi, Cicanha, La Valle (29’ st Sambiagio), Demurtas, Tusacciu (27’ st Carlander), Casula (40’ pt Asara), Kassama. In panchina Inzaina, Delogu, Giorgi, Ghisu, Serra. Allenatore Marini.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Rete : 43’ pt R. Biscu.

Note : espulso Putzu; ammoniti Maugeri, Chessa, Chergia, Gaita, S. Biscu, Dombrovoschi.

Ghilarza. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per i giallorossi di Floris, bravi ad imporsi sul Calangianus dell'ex Marini, reduce da una serie importante di risultati. Calangianesi in dieci uomini per l’espulsione di Putzu al 32’ del primo tempo. Match che si sblocca al 43’ del primo tempo grazie ad una conclusione ravvicinata di Raffaele Biscu al termine di una bella azione corale. Il centrocampista di Orgosolo è stato tra l’altro uno dei migliori in campo della formazione giallorossa. Nella ripresa al decimo minuto gli ospiti hanno la ghiotta occasione per pareggiare su un fallo contestato in area ghirarzese e per il quale l'arbitro dell'incontro concede un calcio di rigore. L’ex di turno Demurtas, uno specialista dagli 11 metri, si fa però ipnotizzare da Matzuzi che para a terra. Il forcing finale dei galluresi non porta al pareggio per l’attenta difesa dei locali.

