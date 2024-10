“Il ghiandabosco” alle Saline di Cagliari 

Oggi alle 17, turno A, al Teatro delle Saline di Cagliari, va in scena “Il ghiandabosco” di Artisti fuori posto. Lo spettacolo, per la regia di Alessandro Redegoso inaugura la rassegna “Famiglie a teatro”. L’appuntamento viene preceduto da “C’era una volta Esopo”, storie e racconti con Elisabetta Podda. Per il turno B l’appuntamento è per domenica 3 novembre. Il soggetto e la regia sono di Alessandro Redegoso; in scena Valentino Pili, Alessio Arippa e Alessandro Redegoso.

La trama? Eccola. Nel cuore della Sardegna esiste un bosco incantato e segreto agli umani: è il ghiandabosco, nel quale vivono tanti animali e spiriti della natura. Un giorno però, a causa della noncuranza dell'uomo, scoppia un incendio. Le creature del bosco non sono preparate e hanno grosse difficoltà nel comunicare e affrontare il problema. I tre protagonisti, due spiriti degli alberi: Faggio e Quercia, e un buffo animale: Cinghiale, devono accettare le loro particolarità per far fronte al pericolo e, grazie a bizzarri incontri, scoprono il loro coraggio e l'esistenza di una leggenda su un enorme fuoco che in passato ha bruciato gravemente il loro amato bosco.

RIPRODUZIONE RISERVATA