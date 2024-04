«Il gettone? Aumentato a nostra insaputa» 

Passano da poco più di venti a sessantaquattro euro lordi i gettoni di presenza erogati ai consiglieri comunali di Villacidro, ma le opposizioni lo hanno saputo solo a cose fatte. «Una mancanza di rispetto», accusano i consiglieri di minoranza.

L’attacco

«Questi aumenti sono stati deliberati senza nessuna comunicazione formale ai gruppi di opposizione – specifica Antonio Muscas, capogruppo di Assemblea Permanente –. Mi sono accorto della modifica degli importi dopo qualche settimana che mi sono stati accreditati nel conto; ho dovuto chiedere chiarimenti agli uffici comunali sul perché di quei versamenti. Mi sarei aspettato una comunicazione dettagliata e un confronto in Consiglio». Posizione condivisa anche dai tre consiglieri di Alternativa Civica: «Nessuno del nostro gruppo è stato informato, neppure informalmente – specifica Marta Cabriolu –. Non è un atteggiamento corretto, ci induce a pensare che il sindaco sperasse in un tacito benestare da parte nostra per soldi dei cittadini erogati senza alcuna condivisione, come è successo quando ha deciso di triplicarsi lo stipendio». Continua Muscas: «In aula ho fatto presente al sindaco che considero questa una scorrettezza, anche perché abbiamo contestato in passato gli incrementi dei compensi di sindaco e assessori, che hanno conteggiato Villacidro come capoluogo di Provincia. In realtà siamo parte della Provincia commissariata del Sud Sardegna e il Medio Campidano non ha neppure un codice fiscale che lo identifica: non è escluso che sugli importi si pronunci la Corte dei Conti».

La replica

Il sindaco Federico Sollai, nel riconoscere che una parte dell'opposizione non fosse al corrente, specifica che «sono aumenti previsti dalla legge di stabilità regionale 2023. Abbiamo deliberato non gli aumenti, bensì di usare i fondi delle economie relative alle indennità di noi amministratori per far fronte all’aumento dei gettoni per i consiglieri. Non con fondi comunali, ma regionali». Sulla questione interviene il consigliere di maggioranza e presidente della commissione Attività produttive, Agricoltura e Patrimonio, Pierpaolo Angius: «Abbiamo iniziato il nostro incarico di consiglieri quando l’indennità era poco più di dieci euro e anche ora mi sento di dire che non ci siamo candidati per il gettone di presenza, che ognuno può usare come meglio crede. Il versamento dei gettoni avviene una volta l’anno, trovo populista discutere su cifre del genere – aggiunge – Essere consigliere o partecipare ai lavori delle commissioni comunali non è un lavoro, ma è un impegno costante: per farlo al meglio a volte ho messo da parte altro. È un modo per dare il nostro contributo per migliorare il paese in cui viviamo. Come gruppo di maggioranza, ci riuniamo una volta a settimana. Non c’è alcun gettone per queste riunioni, lo facciamo per discutere delibere e idee: mi farebbe piacere lasciare progetti già in piedi anche per chi verrà dopo», conclude.

