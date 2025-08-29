Il gestore non c’è, così Sa domu beccia rimane sbarrata 

Nessuno ha manifestato interesse per gestire e promuovere la storia de Sa domu beccia. Associazioni culturali, sociali e di volontariato, a cui era rivolto il bando del Comune di Tortolì, hanno snobbato lo scrigno di 90 metri quadrati che profuma di cultura e antichità resta chiuso al pubblico. Almeno per ora. Le realtà associative si sarebbero dovute impegnare a collaborare con l’ente per valorizzare i beni culturali, costituire sul un front-office con gli eventuali utenti locali, turisti ed eventuali scolaresche. Nessuna offerta è stata presentata all’ente entro il 25 agosto, termine ultimo fissato dall’avviso di manifestazione di interesse pubblicato quattordici prima.

Il Comune confidava nella partecipazione popolare, avendo individuato nella struttura un punto di promozione turistico-culturale. Aspettative confermate anche dall’investimento compiuto nei mesi scorsi quando l’ente ha realizzato lavori di restauro che hanno riportato Sa domu beccia ai vecchi splendori. Il prototipo delle vecchie case rappresenta il passato abitativo tipico sardo, basato da sempre sullo stretto rapporto dei suoi abitanti con la campagna.

È verosimile che ora l’amministrazione di Marcello Ladu tenti la via di un secondo bando, auspicando un risultato differente. Intanto, in Comune è tempo di altri affidamenti. Nei giorni scorsi sono stati chiusi i termini per la presentazione delle offerte per la gestione del canile di Monte Attu. C’è attesa anche per il servizio della mensa scolastica.

