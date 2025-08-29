VaiOnline
Tortolì.
30 agosto 2025 alle 00:17

Il gestore non c’è, così Sa domu beccia rimane sbarrata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nessuno ha manifestato interesse per gestire e promuovere la storia de Sa domu beccia. Associazioni culturali, sociali e di volontariato, a cui era rivolto il bando del Comune di Tortolì, hanno snobbato lo scrigno di 90 metri quadrati che profuma di cultura e antichità resta chiuso al pubblico. Almeno per ora. Le realtà associative si sarebbero dovute impegnare a collaborare con l’ente per valorizzare i beni culturali, costituire sul un front-office con gli eventuali utenti locali, turisti ed eventuali scolaresche. Nessuna offerta è stata presentata all’ente entro il 25 agosto, termine ultimo fissato dall’avviso di manifestazione di interesse pubblicato quattordici prima.

Il Comune confidava nella partecipazione popolare, avendo individuato nella struttura un punto di promozione turistico-culturale. Aspettative confermate anche dall’investimento compiuto nei mesi scorsi quando l’ente ha realizzato lavori di restauro che hanno riportato Sa domu beccia ai vecchi splendori. Il prototipo delle vecchie case rappresenta il passato abitativo tipico sardo, basato da sempre sullo stretto rapporto dei suoi abitanti con la campagna.

È verosimile che ora l’amministrazione di Marcello Ladu tenti la via di un secondo bando, auspicando un risultato differente. Intanto, in Comune è tempo di altri affidamenti. Nei giorni scorsi sono stati chiusi i termini per la presentazione delle offerte per la gestione del canile di Monte Attu. C’è attesa anche per il servizio della mensa scolastica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 