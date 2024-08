«Il gestore della palestra deve saper utilizzare il defibrillatore» 

I futuri gestori della palestra di viale Aldo Moro tra i vari requisti dovranno averne un in particolare: disporre di personale abilitato all’uso dei defibrillatori. È stato pubblicato a Masainas il bando per la manifestazione d’interesse per la concessione d’uso della palestra comunale per la stagione 2024-25. L’amministrazione comunale ha deciso di concedere la palestra delle ex scuole medie in via Aldo Moro. La concessione prevede l’utilizzo della struttura dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 23, mentre nel fine settimana sarà concessa esclusivamente per lo svolgimento di manifestazioni sportive.

«Per poter partecipare tutte le società e associazioni interessate – fanno sapere dal Municipio – dovranno presentare la certificazione Blsd, ovvero l’abilitazione all’uso del defibrillatore, con almeno 2 tesserati o di uno di cui sia assicurata la presenza durante le manifestazioni sportive». Le domande vanno presentate entro le 12 del 2 settembre, o con consegna a mano presso l’ufficio protocollo del palazzo comunale oppure via mail a protocollo.masainas@pec.comunas.it. La concessione dell’impianto avrà un costo mensile di 25 euro. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA