Il Gerrei Astrofest porta la scienza in piazza 

Il cielo scende in piazza. Sabato Sant’Andrea Frius ospita la quarta edizione del Gerrei Astrofest, ideato dall’astrofisica Silvia Casu e organizzato dall’Inaf di Cagliari con il Gal Sole Grano Terra. Dopo un percorso nelle scuole che ha coinvolto circa 250 alunni, il festival apre a tutti, gratuitamente, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22.30. Tra piazza Europa e la biblioteca, caccia al tesoro con il coding, laboratori per costruire un modellino del Sardinia Radio Telescope di San Basilio e prove dedicate all’Einstein Telescope, che la Sardegna si candida a ospitare.

L’Agenzia spaziale italiana farà sperimentare le comunicazioni con le sonde ai confini del Sistema Solare. Ci saranno anche l’osservazione del Sole e il furgone che scova le interferenze radio. Il Cicap porterà in piazza giochi contro bufale e falsi miti lunari; alle 18, in biblioteca, il divulgatore e mentalista Stefano Demurtas metterà l’astrologia alla prova della scienza, anche con esperimenti dal vivo.

Alle 19.30 la fisica diventa spettacolo con il circo di «Body Astronomy». Dalle 21 guida alle stelle, poi alle 21.30 l’osservazione del cielo con i ricercatori Inaf, nella notte internazionale dedicata alla Luna. La mostra in biblioteca ospiterà i lavori degli studenti, per raccontare come la ricerca incontra il territorio che ospita il radiotelescopio.