Il Geovillage rinascerà a giugno 

Aprire il Geovillage entro giugno, per ripartire (dopo due anni di inattività) con la stagione estiva 2023. È questo l’obiettivo del Consorzio industriale di Olbia (Cipnes) che ha definito il cronoprogramma dell’iter di riattivazione di tutti gli impianti del compendio turistico sportivo, ceduto a conclusione di un lungo iter fallimentare. ll Consorzio ha affidato nei giorni scorsi i primi incarichi di una attività periziale che, nelle intenzioni dell’ente, dovrebbe portare entro la prima metà di gennaio a una valutazione approfondita sui fondi necessari per la completa riattivazione del Geo. Il Consorzio si è imposto una marcia a tappe forzate, la priorità assoluta è arrivare alla prossima estate con gli impianti sportivi ripristinati e la struttura alberghiera in ordine. La prolungata inattività ha già provocato danni ingenti al compendio e il Cipnes vuole correre ai ripari. Uno degli impianti che più ha subito le conseguenze dello stop forzato (a partire dal 31 dicembre 2020) è quello delle piscine olimpioniche.

Il piano finanziario

Il Consorzio, guidato dal presidente Gianni Sarti e dal direttore generale Aldo Carta, ha riacquisito il Geovillage dopo una complessa vicenda che è anche oggetto di indagini penali e ricorsi amministrativi. Ma ora, con il provvedimento del Tribunale di Tempio, il passaggio all’ente consortile sembra un dato irreversibile. Per questa ragione, il Cipnes è partito con il programma di rilancio. Anche il piano per il reperimento delle risorse finanziarie è definito. Si parla di una serie di finanziamenti, sia statali che regionali, e, per la restante parte del fabbisogno, il Consorzio industriale si rivolgerà alle banche. Il Cipnes si è anche impegnato a versare al Tribunale una decina di milioni di euro come contropartita per la riacquisizione. È evidente che il Geovillage rappresenta un impegnativo ambito operativo per il Consorzio industriale del Nord Est.

Primi fondi in cassa

Proprio in questi giorni è iniziato l’accreditamento dei fondi del ministero dell’Istruzione (due milioni di euro come prima tranche) per la realizzazione del progetto di un campus universitario. La parte alberghiera del Geovillage sarà trasformata in residenza per gli studenti, nell’operazione c’è anche l’Università di Sassari. Il direttore del Cipnes, Aldo Carta, è anche presidente del Consorzio del Polo universitario di Olbia. A distanza di pochi mesi dalla riacquisizione del compendio, il piano di rilancio e riqualificazione è già una realtà.