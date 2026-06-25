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Carbonia-Iglesias.
26 giugno 2026 alle 01:22

Il geoparco tra i gioielli d’Europa 

È stato inserito nella rete dedicata ai siti di archeologia industriale 

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Un importante riconoscimento internazionale premia il patrimonio storico e culturale delle aree minerarie della Sardegna sud-occidentale. L’itinerario minerario della Sardegna Sud-Occidentale”, ideato e realizzato dal Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, è stato ufficialmente inserito nella European route of industrial heritage (Erih), la prestigiosa rete europea dedicata alla valorizzazione dei siti di archeologia industriale e riconosciuta dal 2019 come itinerario culturale del Consiglio d’Europa.

Via libera

La candidatura presentata dal Parco geominerario ha ottenuto il via libera dal comitato di valutazione internazionale di Erih, consentendo all’itinerario sardo di entrare a far parte dei percorsi ufficiali. Il tragitto comprende due luoghi simbolo della memoria mineraria isolana: il Centro italiano per la cultura del carbone di Carbonia e la miniera di Montevecchio a Guspini. Grande soddisfazione è stata espressa da Massimo Preite, componente del Comitato direttivo di Erih, che ha seguito l’iter della candidatura. «L’inserimento nell’Erih – spiega - non è un traguardo bensì un punto di partenza e una significativa opportunità di promozione per i territori e le amministrazioni locali interessate». Lo stesso Preite ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dal direttore del Parco geominerario, Fabrizio Atzori, e dal suo staff, sottolineandone «la professionalità e lo spirito di collaborazione».

Il territorio

Soddisfatto anche il commissario straordinario del Parco, Roberto Curreli, che ha definito il risultato «un successo per il Sulcis Iglesiente e il Guspinese Arburese», evidenziando come il modello sviluppato possa essere replicato in altre aree dell’Isola caratterizzate da un analogo patrimonio storico-industriale. Il riconoscimento europeo rappresenta inoltre un tassello importante in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio. Nelle prossime settimane il professor Preite farà ritorno in Sardegna accompagnato da una delegazione internazionale per visitare alcuni dei più significativi siti storico-minerari dell’Isola. Una missione che si inserisce nel percorso di preparazione delle candidature del Parco al network Unesco global geoparks e al riconoscimento del Paesaggio storico-minerario della Sardegna come patrimonio mondiale dell’umanità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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