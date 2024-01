Il geologo e il sandalo nella roccia 

«Un sandalo di plastica inglobato in una roccia che si sta formando sulla spiaggia di Piscinas: la nostra impronta agli studiosi del futuro». A immortalare l’inquinamento da plastica, da tempo entrato ufficialmente nella stratificazione fossile, è stato il geologo Luigi Sanciu: «L’eredità dell’uomo, impressa negli strati geologici, testimonia che ormai i rifiuti diventeranno parte integrante delle future rocce – spiega – e quelle della Costa Verde non fanno eccezione. Una scarpa, un pezzo di gomma che lentamente entrano a far parte di una roccia è una firma chiara, un omaggio per le generazioni future, un residuo che aiuta a dare un’età alla roccia, a comprendere il suo ambiente di formazione e altre informazioni relativi al periodo storico».

In altre parole, dopo le Età della Pietra, del Bronzo e del Ferro è arrivata quella della Plastica: il nostro amore per questo prodotto trova la conferma nelle grosse quantità che ne vengono raccolte anche sul litorale di Arbus. (s. r.)

