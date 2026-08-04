Il Genoa umiliato dal Bournemouth  

Pesantissima sconfitta in terra inglese per il Genoa che nell'inedita sfida, per avversario e modalità (4 tempi da 30'), contro il Bournemouth è stato battuto 10-1. Un avversario nettamente superiore arrivato sesto in Premier, giocherà in Europa League, al quale i rossoblù di De Rossi hanno saputo resistere per soli 50'.

Il tecnico del Genoa ha sfruttato la formula particolare schierando di fatto due formazioni differenti: una che ha giocato i primi due tempi e una, infarcita di giovani, per gli ultimi due.

Per il Grifone un campanello d'allarme a soli undici giorni dall'esordio in Coppa Italia e poco meno di tre settimane da quello in campionato.

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