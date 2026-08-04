VaiOnline
Disfatta.
05 agosto 2026 alle 00:22

Il Genoa umiliato dal Bournemouth  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pesantissima sconfitta in terra inglese per il Genoa che nell'inedita sfida, per avversario e modalità (4 tempi da 30'), contro il Bournemouth è stato battuto 10-1. Un avversario nettamente superiore arrivato sesto in Premier, giocherà in Europa League, al quale i rossoblù di De Rossi hanno saputo resistere per soli 50'.

Il tecnico del Genoa ha sfruttato la formula particolare schierando di fatto due formazioni differenti: una che ha giocato i primi due tempi e una, infarcita di giovani, per gli ultimi due.

Per il Grifone un campanello d'allarme a soli undici giorni dall'esordio in Coppa Italia e poco meno di tre settimane da quello in campionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nord Sardegna.

Cuga ai minimi, stagione irrigua a rischio

Mariangela Pala
Assalto alle coste

Cala Finanza, Villa Joy finisce sotto sequestro

Sigilli anche a un sito archeologico Cinque persone indagate: i nomi 
Andrea Busia
San Gavino.

«Reparti in emergenza»

Gigi Pittau
trasporto pubblico

Taxi senza più confini: «Un bacino unico per 17 Comuni diversi»

Il delegato della Città metropolitana Zaher prova a mediare nella lite Cagliari-Quartu 
Luigi Almiento
La crisi

Sofia, assalto naziskin all’hotel che ospita 400 ebrei italiani

Da Roma condanna unanime: «Antisemitismo da combattere» 