Il Genoa travolge la Spal e comincia a sognare 

La Reggina di Inzaghi esce dalla crisi e centra una vittoria che mancava da un mese. Modena battuto 2-1 al Granillo: nel primo tempo regna l’equilibrio, al vantaggio di Pierozzi risponde Tremolada per i gialloblù. Nella ripresa la Reggina passa nuovamente avanti con l’ex spezzino Strelec, soffre nel finale ma conquista tre punti preziosissimi per la lotta promozione. Finisce 1-1 il confronto tra Südtirol e Palermo. Avvio super degli altoatesini che trovano l’1-0 con una magia al volo di Cissé. Soleri sigla il pari in apertura della seconda frazione. Alla fine, il punticino accontenta entrambe anche se il Südtirol si è fatto scavalcare da Bari e Reggina. I rosanero, invece, rimangono fuori dai playoff.

Il Bari espugna il Rigamonti (2-0) e infligge la settima sconfitta consecutiva al Brescia. Neanche Gastaldello, subentrato in settimana a Possanzini, riesce a risollevare le rondinelle dalla zona retrocessione. A sbloccarla è Benedetti, al 21’, con un colpo di testa che spiazza Andrenacci. Nella ripresa il Brescia prova a rimettere in piedi la gara ma i pugliesi si difendono bene e raddoppiano nei minuti finali con Scheidler.

Colpo promozione per il Genoa che, spinto dai 23 mila di Marassi, si impone sulla Spal 3-0 e sale a +3 dal Bari. Succede tutto nella ripresa. Grifone avanti a 13’ dalla fine con l’ex Samp Drăgușin. Gudmundsson e Salcedo segnano in pieno recupero per il tris finale.

Colpo promozione per il Genoa che, spinto dai 23 mila di Marassi, si impone sulla Spal 3-0 e sale a +3 dal Bari. Succede tutto nella ripresa. Grifone avanti a 13’ dalla fine con l’ex Samp Drăgușin. Gudmundsson e Salcedo segnano in pieno recupero per il tris finale.

Il Bari espugna il Rigamonti (2-0) e infligge la settima sconfitta consecutiva al Brescia. Neanche Gastaldello, subentrato in settimana a Possanzini, riesce a risollevare le rondinelle dalla zona retrocessione. A sbloccarla è Benedetti, al 21’, con un colpo di testa che spiazza Andrenacci. Nella ripresa il Brescia prova a rimettere in piedi la gara ma i pugliesi si difendono bene e raddoppiano nei minuti finali con Scheidler.

Reazione amaranto

La Reggina di Inzaghi esce dalla crisi e centra una vittoria che mancava da un mese. Modena battuto 2-1 al Granillo: nel primo tempo regna l’equilibrio, al vantaggio di Pierozzi risponde Tremolada per i gialloblù. Nella ripresa la Reggina passa nuovamente avanti con l’ex spezzino Strelec, soffre nel finale ma conquista tre punti preziosissimi per la lotta promozione. Finisce 1-1 il confronto tra Südtirol e Palermo. Avvio super degli altoatesini che trovano l’1-0 con una magia al volo di Cissé. Soleri sigla il pari in apertura della seconda frazione. Alla fine, il punticino accontenta entrambe anche se il Südtirol si è fatto scavalcare da Bari e Reggina. I rosanero, invece, rimangono fuori dai playoff.

Ciao Andreazzoli

La Ternana si fa rimontare in casa dal Cittadella (2-1). Ma a far notizia sono le dimissioni di Andreazzoli annunciate dal patron Bandecchi in conferenza stampa. Si va verso il ritorno di Lucarelli. Nello scontro salvezza di giornata il Como travolge 5-1 il Cosenza. Marras illude i calabresi, rispondendo all’iniziale vantaggio di Gabrielloni. Ma il Como prima trova il 2-1, su rigore, in chiusura di primo tempo, poi domina nella ripresa. Questo pomeriggio si chiude la 26^ giornata con Ascoli-Benevento (16.15).

© Riproduzione riservata