Il Genoa spaventa il Milan 

Milan 3

Genoa 3

Milan (4-2-3-1) : Sportiello 6, Florenzi 8 (35’ st Kalulu sv), Gabbia 7, Tomori 4.5, Hernandez 5; Bennacer 5.5 (35’ st Adli sv), Reijnders 5; Chukwueze 7 (35’ st Thiaw sv), Pulisic 6.5, Leao 5 (22’ st Okafor 6.5); Giroud 6.5. In panchina: Nava, Torriani, Caldara, Pobega, Terracciano, Zeroli, Bartesaghi, Sia. Allenatore Pioli 5.5.

Genoa (3-5-2) : Martinez 7; Vogliacco 7.5 (41’ st Cittadini sv), De Winter 5, Vasquez 6; Spence 6.5, Thorsby 7, Badelj 7 (29’ st Strootman sv), Frendrup 6.5, Martin 5.5 (20’ st Haps 6); Ekuban 7 (41’ st Papadopoulos sv), Retegui 7.5. In panchina: Leali, Sommariva, Bohinen, Sabelli, Ankeye. Allenatore Gilardino 6.5.

Arbitro : Prontera di Bologna 6.

Reti : 5’ pt Retegui (rig), 45’ pt Florenzi, 3’ st Ekuban, 27’ st Gabbia, 30’ st Giroud, 42’ st Thiaw (aut).

Note : ammoniti Reijnders, Vasquez. Angoli 7-1. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

Milano. Un lungo mese senza vittorie per il Milan che non va oltre il pari contro il Genoa, recupera due volte lo svantaggio, si porta avanti o poi cede nel finale. Si gioca nel clima surreale di un San Siro silenzioso nonostante 72 mila tifosi riempiano gli spalti. La Curva Sud fa sciopero e sembra di essere al Ferraris invece che al Meazza. A guardare la classifica sarebbe un paradosso. Il Milan è saldamente secondo ma è troppa l’incertezza sul futuro. «Il rumore del silenzio. Strategia comunicativa, presenza istituzionale, acquisti mirati, coesione, ambizione, capacità. Un progetto vincente parte dalla società. Milano non si accontenta», recitano gli striscioni degli ultras. E invece i tifosi rossoneri devono accontentarsi di un altro pari, questa volta contro l’ottimo Genoa.

Che sarebbe stata una partita complicata lo si è capito dopo appena 4’. Tomori stende in area Vogliacco. L’arbitro indica il dischetto. Retegui non sbaglia e il Genoa si porta in vantaggio. Il Milan è costretto a rincorrere. A riportare il punteggio in parità ci pensa Florenzi che, libero in area, incorna un bel cross al centro di Chukwueze e torna al gol dopo 728 giorni. Come nel primo tempo, però, ad inizio ripresa arriva un'altra doccia fredda. Cross di Vogliacco, Ekuban di testa ha la meglio su Gabbia e batte Sportiello. Serve un’altra volta l’intervento dei difensori per trovare il pari: al 27’ cross di Florenzi e colpo di testa vincente di Gabbia. Il Milan rincuorato si proietta in attacco e al 30’ Giroud ritrova il feeling con il gol e, scovato da Pulisic libero in area, conclude di sinistro festeggiando una rete che mancava da un mese. A dieci minuti dalla fine e con il Milan in vantaggio, la Curva Sud abbandona lo stadio continuando la protesta, pensando forse che sarebbe arrivata l’ennesima beffa. Nel recupero cross di Thorsby e malinteso tra Tomori e Thiaw che manda involontariamente in rete. La stagione del Milan sta scivolando verso la conclusione, senza obiettivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA