Il Genoa sorride grazie a Dragusin 

Genoa 1

Verona 0

Genoa (3-5-2) : Martinez, Bani (40' pt De Winter), Dragusin, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj (40' st Thorsby), Strootman (40' st Malinovskyi), Haps (40' st Matturro), Gudmundsson, Ekuban (9' st Puscas). In panchina: Sommariva, Leali, Hefti, Vogliacco, Kutlu, Jagiello, Martin, Galdames. All. Gilardino.

Verona (3-5-2) : Montipò, Magnani, Hien, Terracciano, Amione (25' st Duda), Folorunsho (40' st Saponara), Suslov (18' st Faraoni), Hongav, Doig (18' st Cruz), Bonazzoli (1' st Ngonge), Djuric. In panchina: Berardi, Perilli, Serdar, Lima, Tchatchoua, Coppola, Mboula. All. Baroni.

Arbitro : Orsato di Schio.

Rete : nel pt: 44' Dragusin.

Note : ammoniti Hien, Vasquez, Terracciano, Faraoni per gioco falloso.

Genova. Un gol, il primo in serie A, del difensore Dragusin, poco prima dell’intervallo, permette al Genoa di vincere una gara fondamentale in chiave salvezza contro un Verona in crisi.

Nel primo tempo, poco prima della rete che decide il match, un palo colpito da Ekuban. Nella ripresa il Genoa sfiora il raddoppio con Puscas ma rischia di subire il pari: al 74’ Terracciano centra il palo dopo un’uscita sbagliata di Martinez, decisivo quattro minuti dopo sul colpo di testa di Djuric. Poi al Ferraris è festa grande.

