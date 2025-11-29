VaiOnline
Serie A.
30 novembre 2025 alle 00:19

Il Genoa sfrutta l’effetto De Rossi: Verona ribaltato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Genoa 2

Verona 1

Genoa (3-5-2): Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson (40’ st Sabelli), Thorsby, Malinovskyi (40’ st Carboni), Frendrup, Martin, Vitinha (27’ st Masini) , Colombo (21’ st Ekuban). Allenatore De Rossi.

Verona (3-5-2): Monitpò, Nunez, Nelsson, Valentini, Belghali (35’ st Oyegoke), Niasse (35’ st Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (21’ st Sarr), Bradaric (30’ pt Frese), Giovane, Mosquera (21’ st Orban). Allenatore Zanetti.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: pt 21’ Belghali, 40’ Colombo; st 17’ Thorsby.

Note: ammoniti Thorsby, Nunez, Gagliardini, Mosquera, De Rossi.

Genova. Prima vittoria casalinga per il Genoa targato De Rossi, che batte il Verona e conquista tre punti salvezza fondamentali. I rossoblù rimontano la formazione di Zanetti, passata in vantaggio con Belghali, grazie al pareggio di Colombo e al gol vittoria di Thorsby.

Ospiti subito aggressivi con i padroni di casa in difficoltà e gialloblù pericolosi nei primi 15’ con Belghali, Bradaric e Giovane che trovano un Leali in ottima giornata. Al 21’ da una palla rubata a Ostigard da Mosquera sul lato corto dell’area genoana arriva il gol del vantaggio scaligero. L’attaccante veronese prova la conclusione trovando la ribattuta di Leali, poi un rimpallo permette a Belghali di andare a segno. La squadra di De Rossi al 40’ pareggia: cross di Vitinha per Colombo che batte col sinistro Montipò.

Dagli spogliatoi esce un Genoa molto più concreto e di andare subito a segno con Vitinha, gol annullato per fuorigioco. Il Verona fatica e Thorsby manda alto di testa. La rete arriva al 17’ e nasce da un precedente palo colpito da Ostigard:sul prosieguo dell’azione traversone di Ellertsson e sul secondo palo proprio Thorsby ancora di testa porta i suoi in vantaggio. Ci prova Ellertsson, Montipò blocca. Orban su cross di Frese impegna Leali, poi i padroni di casa sfiorano il terzo gol con Malinovskyi su punizione.

Il Verona nel finale ci prova prima con Orban, respinta di Vasquez, e poi con Giovane, ma Leali è attento. Gli ospiti dopo 13 giornate non hanno ancora vinto e sono ultimi: la panchina di Zanetti traballa. Il Genoa vince in casa dopo 239 giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 