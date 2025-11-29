Il Genoa sfrutta l’effetto De Rossi: Verona ribaltato 

Genoa 2

Verona 1

Genoa (3-5-2): Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson (40’ st Sabelli), Thorsby, Malinovskyi (40’ st Carboni), Frendrup, Martin, Vitinha (27’ st Masini) , Colombo (21’ st Ekuban). Allenatore De Rossi.

Verona (3-5-2): Monitpò, Nunez, Nelsson, Valentini, Belghali (35’ st Oyegoke), Niasse (35’ st Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (21’ st Sarr), Bradaric (30’ pt Frese), Giovane, Mosquera (21’ st Orban). Allenatore Zanetti.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: pt 21’ Belghali, 40’ Colombo; st 17’ Thorsby.

Note: ammoniti Thorsby, Nunez, Gagliardini, Mosquera, De Rossi.

Genova. Prima vittoria casalinga per il Genoa targato De Rossi, che batte il Verona e conquista tre punti salvezza fondamentali. I rossoblù rimontano la formazione di Zanetti, passata in vantaggio con Belghali, grazie al pareggio di Colombo e al gol vittoria di Thorsby.

Ospiti subito aggressivi con i padroni di casa in difficoltà e gialloblù pericolosi nei primi 15’ con Belghali, Bradaric e Giovane che trovano un Leali in ottima giornata. Al 21’ da una palla rubata a Ostigard da Mosquera sul lato corto dell’area genoana arriva il gol del vantaggio scaligero. L’attaccante veronese prova la conclusione trovando la ribattuta di Leali, poi un rimpallo permette a Belghali di andare a segno. La squadra di De Rossi al 40’ pareggia: cross di Vitinha per Colombo che batte col sinistro Montipò.

Dagli spogliatoi esce un Genoa molto più concreto e di andare subito a segno con Vitinha, gol annullato per fuorigioco. Il Verona fatica e Thorsby manda alto di testa. La rete arriva al 17’ e nasce da un precedente palo colpito da Ostigard:sul prosieguo dell’azione traversone di Ellertsson e sul secondo palo proprio Thorsby ancora di testa porta i suoi in vantaggio. Ci prova Ellertsson, Montipò blocca. Orban su cross di Frese impegna Leali, poi i padroni di casa sfiorano il terzo gol con Malinovskyi su punizione.

Il Verona nel finale ci prova prima con Orban, respinta di Vasquez, e poi con Giovane, ma Leali è attento. Gli ospiti dopo 13 giornate non hanno ancora vinto e sono ultimi: la panchina di Zanetti traballa. Il Genoa vince in casa dopo 239 giorni.

