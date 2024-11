Il Genoa saluta Gilardino, arriva Vieira 

A pochi giorni dalla sfida-salvezza col Cagliari, in casa Genoa si scatena la tempesta: via Alberto Gilardino e panchina a Patrick Vieira. Una decisione dettata più dalle parole polemiche dell’ormai ex allenatore del Grifone che dai risultati, visto che il Genoa aveva comunque conquistato 4 punti nelle ultime due gare prima della sosta.

La svolta

Ieri pomeriggio al “Signorini” era prevista la ripresa degli allenamenti, ma si è capito subito che non sarebbe stata una ripresa come le altre. Prima le voci, poi le conferme, fino all’annuncio ufficiale delle 17: “Il Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera”.

Un comunicato anticipato già dall’allenamento diretto da Murgita e Pilati, mentre Gilardino aveva lasciato Pegli nel pomeriggio, dopo la comunicazione dell’esonero. Eppure, appena un mese fa, il presidente Alberto Zangrillo lo aveva difeso a spada tratta: «Trovo ignobile e inaccettabile che il tecnico venga messo in discussione. Io sono dell’idea di sostenerlo sempre, fino a quando dimostrerà di avere la squadra dalla sua parte e di sapersi adattare alle necessità». Parole di appena un mese fa, quando il Genoa aveva solo 5 punti dopo le prime sette giornate e si parlava, per la prima volta, di esonero. Voci che partivano dall’interno, dal fondo che gestisce il club, il 777 Partners, che aveva messo in discussione l’allenatore della promozione e della salvezza in carrozza, salvo fare marcia indietro.

Parole e punti

Gilardino, chiamato a inizio dicembre del 2022 dalla Primavera per sostituire il tedesco Blessin, aveva preso il Genoa a metà classifica in Serie B portandolo alla promozione diretta e poi, in Serie A, a una salvezza mai messa a rischio, anche grazie alle giocate del duo offensivo Retegui-Gudmundsson. Poi, la scorsa estate, il giocattolo è stato smembrato a pochi giorni dal via del campionato. Via Dragusin, il portiere Martinez e le due bocche da fuoco, Gilardino si è ritrovato una squadra senza capo né coda. E più volte il tecnico aveva rimarcato i peccati societari sul mercato. Fino alle ultime esternazioni, dopo i 4 punti ottenuti con Parma (vittoria esterno) e Como (pareggio casalingo) che avevano portato il Genoa a quota 10, insieme al Cagliari. «Sono solo con i ragazzi, ma non mi interessa, andiamo a combattere fino alla fine, li difenderò fino alla morte. Manca il supporto, questa è la realtà, le sensazioni che un allenatore sente in settimane come queste». Parole di fuoco che hanno fatto esplodere i vertici societari. Gilardino saluta con un bilancio di 32 vittorie, 23 pareggi e 24 sconfitte.

E ora Balo?

Al suo posto ecco l’ex colonna dell’Arsenal, Vieira, al suo esordio su una panchina italiana. A Genova Vieira ritroverà Mario Balotelli, tesi i loro rapporti a Nizza. «Grande giocatore, ma non sa giocare in una squadra», le parole del tecnico. «Non avrei mai lasciato Nizza, se non avessi avuto problemi con Vieira», la replica di SuperMario, voluto a Genova da Gilardino.

Il nuovo allenatore guiderà la prima seduta questo pomeriggio, col rientro dei nazionali, e il Cagliari di Nicola battezzerà il suo esordio italiano.