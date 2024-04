Il Genoa può già guardare al futuro 

Il Genoa attende il Cagliari al Ferraris dall’alto dei suoi 39 punti in classifica, senza particolari preoccupazioni per il futuro. I liguri sono reduci da un’annata tranquilla, che li ha visti collezionare anche 5 punti prestigiosi, tra i 2 pareggi con la Juventus, altrettanti con il Napoli e uno con l’Inter. Con Gilardino alla guida della squadra, da esordiente in A.

Dai debiti alla rinascita

Non male per una neopromossa, che poco più di 2 anni fa rischiava il tracollo. «Quando abbiamo acquistato il Genoa, il club era vicino alla liquidazione con 70 milioni di euro di costo del lavoro, 4 allenatori stipendiati e ulteriori 20-25 milioni di altri costi», ha detto Andres Blazquez, amministratore delegato del club. «Ora abbiamo la terza squadra del campionato nel rapporto punti in classifica-salari, con la più alta affluenza allo stadio, 98% in ogni partita, e la più alta richiesta di biglietti nella storia della città». È chiaro che ora le principali preoccupazioni del Genoa non riguardino l’attuale campionato ma direttamente la prossima stagione

Dal campo

Intanto dopo 3 giorni di pausa, sono ripresi ieri gli allenamenti al centro sportivo “Signorini”. Sulla via del recupero l’attaccante Vitinha, tornato a svolgere esercitazioni in campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA