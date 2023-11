Sette giorni dopo l’incredibile 4-3 contro il Frosinone, il Cagliari torna alla Unipol Domus dove alle 15 sfida il Genoa e ha la possibilità di lasciarsi per la prima volta alle spalle la zona retrocessione. C’è grande entusiasmo sia nello spogliatoio che tra i tifosi, complice anche il successo in Coppa Italia mercoledì a Udine. Ranieri ha l’imbarazzo della scelta, soprattutto in attacco, e scioglierà le riserve sulla formazione solo questa mattina.

