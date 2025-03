Il Genoa frena ma Vieira non fa drammi 

Ventunesimo punto in quindici partite sotto la gestione Vieira. Con l’Empoli è sfumata la quarta vttoria interna di fila, mentre lontano dal Ferraris i rossoblù hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro uscite. Quello con l’Empoli è comunque un punto fondamentale per la classifica conquistato contro una diretta concorrente per la salvezza, che rimane a 9 punti di distanza. L’allenatore francese non è rimasto soddisfatto della prova ma ha difeso i punti nelle ultime quattro gare casalinghe, 10: «Se pensiamo a come abbiamo giocato in effetti non abbiamo fatto una bella partita. E si può giocare meglio, come abbiamo dimostrato in passato, ma bisogna dare credito all'Empoli che è stato molto aggressivo. E' mancata la qualità del gioco ma abbiamo lottato su ogni palla e così alla fine anche il punto va bene e possiamo essere contenti di averlo portato a casa».

I cambi

Il Genoa si è affidato ai cambi per poter riprendere la gara anche se in molti sono rimasti sorpresi dal fatto che le prime sostituzioni sono arrivate al 5' del secondo tempo, sprecando di fatto uno slot visto che l'intervallo c'era stato da pochissimo. «L’importante era non perdere, ora dobbiamo solo continuare a lavorare». (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA