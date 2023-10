Il Genoa di Agostini sulla strada dei rossoblù 

Trasferta insidiosa oggi per il Cagliari Primavera che alle 15 affronterà il Genoa di Agostini (ex tecnico dei “baby” rossoblù e bandiera in campo del Cagliari) al “Ferruccio Chittolina” di Quiliano. L’obiettivo è quello di proseguire con la striscia positiva e conservare l’imbattibilità che dura dal 16 settembre. Il pareggio di domenica scorsa contro il Verona, ottenuto in inferiorità numerica per buona parte della ripresa, ha rinforzato ulteriormente le certezze di una squadra che nei momenti di difficoltà sa soffrire e adattarsi agli imprevisti. E questo è un ulteriore banco di prova.

Novità in vista

A parte Caddeo, che sta recuperando dall’infortunio alla tibia, Pisacane dovrà fare a meno di Catena, squalificato. Si dovrebbe, dunque, rivedere Pintus dal 1’ al centro della difesa accanto a Cogoni, la vera rivelazione di questo inizio di campionato. Per quanto riguarda la corsia di destra, Arba – il giocatore più impiegato della rosa – potrebbe star fuori per far spazio a Casali. A centrocampo possibile chance per Malfitano, entrato bene con il Verona. Resta da capire chi, tra Sulev e Marcolini, potrebbe lasciargli il posto. Anche in attacco Pisacane potrebbe modificare qualcosa. Achour scalpita per una maglia da titolare, stesso discorso per Kingstone. Confermati, invece, Carboni e Vinciguerra.

