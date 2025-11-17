VaiOnline
18 novembre 2025 alle 00:27

Il Genoa blinda il danese Frendrup 

Nella trasferta di sabato alla Domus, il Genoa non potrà contare sul sostegno dei tifosi residenti in Liguria. Il provvedimento, emesso dal prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, è arrivato dopo aver valutato le indicazioni fornite dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Come in occasione di diverse trasferte dei tifosi sardi, la decisione è arrivata per prevenire “qualsiasi possibile ripercussione sulla sicurezza pubblica durante l’evento sportivo”. E’ nota, infatti, la dura rivalità fra le due tifoserie rossoblù.

Mercato e campo

Morten Frendrup, il centrocampista danese nella rosa di De Rossi, è al centro delle voci di mercato: qualità e soprattutto quantità, grande aggressività e tanti palloni recuperati, Frendrup interesserebbe a Inter, Roma e Napoli. Secondo Il Secolo XIX, è fondata la voce di un presunto veto da parte del tecnico rossoblù riguardo a una possibile cessione di Frendrup a gennaio. Nel fine settimana alcuni dei rossoblù di De Rossi hanno chiuso i loro impegni internazionali: sabato ha giocato Cuenca (Stati Uniti-Paraguay); domenica Ellertsson e Malinovskyi (Islanda-Ucraina), Ostigard e Thorsby (Italia-Norvegia) e Vasquez (Messico-Uruguay). (red. spo.)

