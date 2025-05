Il Gennargentu, la montagna che unisce: quattro paesi per la vetta 

Il Gennargentu simbolo di amicizia e solidarietà. Domenica 11 maggio quattro diverse comitive provenienti da Arzana, Desulo, Fonni e Villagrande, guidate dai direttori del Cai, si incontreranno sulla cima di Punta Lamarmora, a 1834 metri, per la 23ma edizione de "La montagna che unisce". L’evento, coordinato dal Cai (Club alpino italiano) sezione Nuoro per confermare il patto di solidarietà, sancito nel 2002 “anno internazionale della montagna”, come simbolo di unione e di amicizia non solo fra le popolazioni e i rappresentanti istituzionali dei Comuni interessati. Ma anche fra gli escursionisti che nell’occasione vorranno unirsi per favorire la conoscenza, la frequentazione rispettosa e la rivitalizzazione del “tetto della Sardegna”. I gruppi partiranno ognuno dai quattro punti cardinali, percorreranno sentieri ricchi di storia, ad Arzana si parte da Ruinas (740 m), a Desulo dal passo Tascusì (720), a Fonni da Su Separadorgiu (702), a Villagrande da Baccu Seardu (762). «Natura, storia, archeologia e spiritualità. Si rinnova il patto per valorizzare la nostra montagna - dice Matteo Marteddu di Cai Sardegna - quest'anno la manifestazione si inserisce nel "Sentiero stellare beato Frassati", l'escursionista che sarà canonizzato».

