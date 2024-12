La neve imbianca il Gennargentu ma per gli operatori turistici di Fonni e Desulo si è trattato di una Immacolata in chiaroscuro. Molti villeggianti in montagna ma soliti disagi (un blackout durato per ore ha lasciato al freddo gli ospiti di una struttura ricettiva al passo di Tascusì), con la speranza che si possa trascorrere un bianco Natale. Il vento ha causato problemi ai traghetti e sradicato alberi nell’Oristanese.

