Il Gennargentu con la neve fa il botto 

La poca neve non ha scoraggiato. Così è stato un fine settimana da incorniciare tra Fonni e Desulo con il Bruncuspina preso d’assalto. E pazienza se il manto bianco fosse presente solo in quota, nonostante le nevicate dei giorni scorsi. In tanti hanno raggiunto le vette del Gennargentu. «Volevamo a tutti i costi esserci, per trascorrere delle giornate in questo posto meraviglioso» ha detto una donna del Cagliaritano, con accanto la figlia di pochi anni, alle prese con uno slittino appena acquistato: «Abbiamo preso una stanza in un albergo del centro di Fonni. Tutto è andato per il meglio. Siamo stati in mezzo alla neve, tra relax e buona cucina». Delia Cualbu, albergatrice, aggiunge: «Speriamo, a questo punto, di avere una Pasqua con la neve».

Voglia di neve

Voglia di montagna. In questo inverno anomalo, dove le temperature troppo spesso miti hanno caratterizzato le giornate, in molti hanno deciso di raggiungere le cime dell’Isola. «È stato un bel fine settimana, nella nostra struttura abbiamo avuto riscontri interessanti» spiega Delia Cualbu. «La neve per noi è una risorsa, riveste una grandissima importanza - dichiara da Fonni Mario Piras, assessore comunale ai Lavori pubblici - Basti pensare all’indotto: le ricadute economiche sul paese sono innegabili. Siamo un centro a vocazione turistica. Peccato che la neve quest’anno sia stata pochina». Tra sabato e domenica, in altura, le auto hanno continuato ad arrivare. Il serpentone di mezzi si è notato tra i tornanti che conducono alla località montana. Peccato solo che per l’apertura degli impianti di Bruncuspina, per la sospirata seggiovia, si debba ancora attendere. «Mi sono divertito parecchio», le parole di un ragazzo di Assemini con il suo inseparabile snowboard: «Il tempo ha retto, di tanto in tanto ha fatto capolino pure un raggio di sole. Certo, se gli impianti di risalita fossero stati in funzione, avrei fatto più discese e mi sarei divertito ancora di più».

Seggiovia

A Fonni è il tema di discussione, da troppi anni: l’impianto di risalita che per il paese montano potrebbe sancire la svolta turistica. A prima vista, però, regna l’immobilismo: ancora non si vede alcuna inaugurazione, sebbene la seggiovia apparentemente appaia terminata e a un passo dal collaudo. «Adesso, con l’impresa, dobbiamo fare un pre-collaudo - conclude Mario Piras - Poi, ci rivolgeremo al ministero dei Trasporti per collaudare tutto l’impianto. Speriamo di arrivare a questo risultato entro l’anno».

