La rivelazione.
11 novembre 2025 alle 01:39

«Il generale Zaluzhny dietro l’attacco al Nord Stream» 

New York. La clamorosa operazione di sabotaggio ai gasdotti Nord Stream, che tagliò i rifornimenti di gas russo alla Germania, secondo la polizia tedesca fu condotta da «un'unità militare ucraina d'élite sotto la diretta supervisione dell'allora comandante in capo delle forze armate, Valeriy Zaluzhny», con l'obiettivo di «ridurre le entrate petrolifere di Mosca e i suoi legami economici con Berlino».

È la nuova rivelazione, contenuta in una ricostruzione del Wall Street Journal, su uno degli episodi più controversi della guerra scoppiata nel febbraio del 2022. Che punta il dito in modo diretto sulle più alte sfere di Kiev e sul potente generale che divenne eroe nazionale per aver impedito la caduta della capitale nei primi giorni dell'offensiva russa, salvo poi essere silurato due anni dopo da Volodymyr Zelensky. L’attacco al Nord Stream, definito dal Journal «il più grande sabotaggio della storia moderna», fu sferrato a settembre del 2022, sei mesi dopo l'inizio dell'invasione russa. Ci fu subito un rimpallo di accuse tra Mosca e Kiev, ma dopo anni di indagini gli inquirenti tedeschi spiccarono mandati d'arresto per tre soldati di unità speciale ucraina e quattro sommozzatori. Mentre Serhii Kuznietsov, il presunto coordinatore dell'operazione, di recente è stato arrestato in Italia, dove è in attesa di estradizione in Germania.

