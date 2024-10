Il generale: «Noi Sassarini stiamo bene» 

Beirut. Restano sotto il fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah le forze di interposizione dell’Onu nel sud del Libano. L’Unifil ha fatto sapere che un altro casco blu, cittadino indonesiano - il quinto in due giorni - è stato ferito da colpi di arma da fuoco nella notte tra venerdì e sabato, colpito da un proiettile di «origine non ancora determinata» mentre era in corso un’azione militare non lontano dal quartier generale a Ras al Naqoura. Già giovedì e venerdì, i peacekeeper - 10mila in tutto di cui oltre mille italiani della Brigata Sassari - avevano reso noto che quattro di loro, indonesiani e dello Sri Lanka, erano stati feriti; di questi due sicuramente in seguito a un attacco delle truppe israeliane.

Il generale

E ieri il comandante dei “Dimonios” ha parlato al Tg1, per la prima volta da quando l’offensiva di Israele ha interessato anche i caschi blu dell’Onu in Libano. Il generale Stefano Messina, che comanda la missione italiana, ha dichiarato che nell’area i combattimenti «non conoscono soste» e si sono verificate azioni aeree, di terra e anche dal mare e che «i sassarini sono attenti e concentrati». In particolare, i militari sardi stanno registrando e documentando «tutte le violazioni da parte delle forze di entrambe le parti, noi siamo gli occhi e le orecchie della comunità internazionale», ha aggiunto l’alto ufficiale, spiegando che i militari sardi sono «qui per questo». Alla domanda se le forze israeliane hanno sparato deliberatamente sulle forze Onu, il generale ha risposto così: «Non mi sento di escluderlo». Comunque, ha aggiunto, «i miei uomini stanno bene, sono addestrati e preparati, abbiamo tutti i mezzi per affrontare questi momenti di difficoltà. Io – ha detto – sono in costante contatto con il ministro della Difesa. Il nostro mandato qui è di un anno e andrà avanti».

La giornata

Non si arresta intanto la pioggia di fuoco di Hezbollah verso il nord di Israele e non solo. L’esercito dello Stato ebraico ha fatto sapere che tra la vigilia di Yom Kippur e la giornata di sabato le milizie sciite legate all’Iran hanno tirato contro Israele ben 320 tra razzi, droni e missili arrivando a distruggere un palazzo ma senza causare vittime. Sugli attacchi a Unifil è tornato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani affermando che l’Italia vuole «sapere se è stata una scelta politica o di militari sul terreno. I militari non sono terroristi di Hezbollah e noi siamo amici di Israele. Aspettiamo risposte dall’inchiesta israeliana. I militari italiani non si toccano».

L’offensiva prosegue

Dal canto suo, il portavoce delle forze delle Nazioni Unite in Libano, Andrea Tenenti, ha ricordato parlando con l’Afp che «le forze israeliane hanno chiesto al contingente di lasciare le posizioni lungo la Linea Blu, dal confine con Israele fino a cinque chilometri verso nord, ma c’è stata una decisione unanime di rimanere, perché la bandiera Onu deve sventolare in questa zona», ha detto. E ha espresso profonda preoccupazione per la possibilità di arrivare a un «conflitto regionale». Un’eventualità alimentata dalle azioni dell’Idf che ha chiesto l’evacuazione agli abitanti di ulteriori 22 villaggi nel sud del Libano indicando di spostarsi nelle zone a nord del fiume Awali. Hezbollah ha lanciato contro Israele 320 ordigni negli ultimi due giorni. Venerdì sera, diversi boati si sono sentiti a Tel Aviv: due droni erano stati tirati dal Libano, uno è stato abbattuto mentre l’altro ha colpito un condominio a Herzliya, a nord della città. Le forze israeliane hanno ucciso decine di miliziani Hezbollah e di Hamas a Gaza, in un totale di 280 attacchi, di cui oltre 200 in Libano. I commando hanno inoltre eliminato 50 membri dell’organizzazione sciita e nella Striscia, le truppe hanno ucciso oltre 20 combattenti a Jabaliya e diversi terroristi nel centro e sud di Gaza.

