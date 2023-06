Il generale italiano: in Kosovo abbiamo evitato una strage 

MITROVICA. Un accumularsi di tensioni, poi le soluzioni diplomatiche che hanno prodotto un equilibrio ancora più fragile. Per il generale Angelo Michele Ristuccia si è arrivati così agli scontri di Zvecan in cui sono stati feriti 30 soldati del contingente Nato in Kosovo (Kfor), 11 italiani e 19 ungheresi, e decine di manifestanti. Un epilogo che stride con l’intesa Belgrado-Pristina mediata dall’Ue a marzo. «Le due parti hanno dimostrato l’incapacità di consolidare i risultati di ogni accordo siglato nel quadro del dialogo Belgrado-Pristina. Invece di un circolo virtuoso, si è creata una situazione di gestione permanente delle crisi», dice il comandante di Kfor all’Ansa. L’ultima in ordine di tempo è stata l'insediamento nei quattro comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo dei nuovi sindaci, tre dei quali di etnia albanese, eletti al voto del 23 aprile boicottato in massa dai serbi, indetto da Pristina dopo le dimissioni dei serbi per protesta contro la mancata attuazione degli accordi.

Nei giorni che hanno preceduto gli scontri «ho incontrato due volte il premier e l’ho invitato a considerare con favorevole predisposizione le proposte dell’Ue e degli ambasciatori del Quint (Usa, Francia, Germania, Italia e Regno Unito, ndr) per trovare una soluzione», spiega Ristuccia. Ma il generale ha trovato «la totale indisponibilità e la volontà di non considerare il rischio conseguente alle pericolose iniziative unilaterali intraprese senza il coordinamento della Kfor». Ma la missione Nato «non deve essere considerata come un ombrello il cui compito è ricucire strappi causati da azioni unilaterali e non coordinate». E se il Cremlino accusa Kfor di scarsa professionalità e di alimentare l’escalation, il comandante replica: «Il contingente ha operato nel pieno rispetto della risoluzione 1244, con una professionalità indiscutibile e nella piena implementazione delle regole di ingaggio. Abbiamo scongiurato una strage ed evitato che la situazione degenerasse».

