Il generale in Municipio 

Visita nel Municipio di Selargius del generale di brigata Stefano Iasson, comandante della Legione carabinieri della Sardegna. «Un’occasione importante per confrontarci su tanti temi legati all’Isola, sui problemi della sicurezza che per fortuna Selargius non vive come altre realtà locali e per raccontargli qualcosa sulla nostra città», il commento del sindaco Gigi Concu.

«Al generale e a tutte le forze dell’ordine», aggiunge, «un ringraziamento per il prezioso ruolo che svolgono nel garantire la sicurezza».

