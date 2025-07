Il generale Iacobelli in visita a Sant’Onofrio 

Una giornata intensa e significativa per i carabinieri del Nuorese: ieri mattina il generale di corpo d’armata Aldo Iacobelli, alla guida del comando interregionale carabinieri “Podgora”, ha fatto visita al comando provinciale di Nuoro, proseguendo poi il suo percorso in diverse stazioni dell’Arma.

In mattinata, accolto nella caserma “Fois” di via Sant’Onofrio dal comandante provinciale, il colonnello Gennaro Cassese, il generale Iacobelli ha incontrato una rappresentanza dei carabinieri del Nuorese. Nel rivolgere loro un saluto, ha espresso apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso nell’attività istituzionale, esortando i militari a proseguire il loro impegno. Nel suo intervento, ha voluto ribadire i valori fondanti dell’Arma.

Poi nel pomeriggio, dopo aver condiviso il pranzo con i militari del comando provinciale, Iacobelli ha proseguito la sua visita alle stazioni dell’Arma di Oliena, Orgosolo e Desulo, caserme da sempre avamposti di legalità nella Barbagia. Anche in questi presidi territoriali ha voluto portare la propria vicinanza, rinnovando l’invito ai militari a proseguire nell’opera di controllo del territorio e nella fondamentale attività di prossimità alla cittadinanza.

