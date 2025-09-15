Il generale dal sindaco «Uniti per la sicurezza» 

Tappa a Palazzo Bacaredda ieri per il generale Francesco Rizzo, nuovo comandante della Legione Carabinieri Sardegna.

L'incontro con il sindaco Massimo Zedda per il benvenuto ufficiale si è svolto nella sala di rappresentanza. «L’occasione è stata proficua per un primo ragionamento comune sulla città e per confermare l’impegno reciproco sulla sicurezza», hanno spiegato dall’ufficio stampa del Comune. Un’esigenza, quella di garantire maggiore tranquillità soprattutto nel centro storico, che si è fatta più pressante dopo gli ultimi episodi di violenza legatri anche, ma non solo, alla cosiddetta malamovida. Tre master di II livello proprio sull’argomento sicurezza, il generale Rizzo, ha ricoperto numerosi incarichi operativi e di staff. Promosso generale nel 2023, è stato Capo di Stato Maggiore e vice comandante della Legione Lazio.

