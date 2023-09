«Il mio libro non incita all’odio, anche se difendo il diritto a odiare». Roberto Vannacci, 54 anni, contestatissimo generale di Divisione dell’Esercito, è a Villasimius per la prima presentazione ufficiale del libro “Il mondo al contrario”. «Un testo razzista e xenofobo? Lo può dire solo chi non l’ha letto».

