Il gemellaggio con il Libano si rinnova all’insegna della cultura 

Momento importante del gemellaggio tra Sant’Antioco e Tiro domenica mattina al museo archeologico “Ferruccio Barreca”. Sarà accolta infatti una delegazione libanese della Municipalità di Tiro. L’appuntamento previsto per le ore 12, rientra nel programma del gemellaggio, avviato nel 2017 con la firma di un protocollo tra Sant’Antioco e Tiro che mira a promuovere la cultura mediterranea e a valorizzare le radici comuni che legano le due comunità fin dai tempi dei Fenici. La collaborazione è stata sostenuta dal contingente militare italiano impegnato nella missione Unifil in Libano e si svolge proprio in occasione del 110ecimo anniversario della fondazione della Brigata Sassari. Interverranno i sindaci del Comune di Sant’Antioco e della Municipalità di Tiro, mentre la delegazione culturale del gemellaggio sarà composta dalla direttrice del Parco Archeologico, Sara Muscuso, dall’assessore alla Cultura, Luca Mereu, e dalla Consigliera comunale Rosalba Cossu. Presenti, inoltre, il professore di storia dell’arte e dell’architettura presso la Lebanese University, Hassan Badawi e il direttore scientifico delle indagini a Sulky e Michele Guirguis, dell’Università degli studi di Sassari.

