Il gelo fa paura, incidenti e disagi 

Freddo, tanto freddo, con le temperature che nei paesi di montagna di notte sono scese ben al di sotto dello zero termico, e neve sin quasi sulle coste, con una coltre bianca che per alcune ore ha fatto capolino anche sui tetti del centro costiero di Siniscola in Baronia e sulla 131 Dcn. Il maltempo annunciato nei giorni scorsi con l’allerta della Protezione civile è arrivato, senza copiose precipitazioni ma non sono mancati i disagi. Neve sui paesi montani della Barbagia, ma anche nell’alta Gallura, dove ieri sono rimate chiuse le scuole di Tempio e Luras. Neve e ghiaccio sono stati anche le cause di incidenti, alcuni gravi.

Strade

I disagi maggiori come sempre si sono registrati nelle prime ore della mattina a causa del formarsi del ghiaccio sulla strada. La neve è caduta già nella notte sulla statale 131 Dcn, ma la coltre bianca è durata poche ore. Sulla Fonni-Desulo, nonostante l’azione dei mezzi spargisale, c’è stato qualche disagio per la formazione del ghiaccio, così come nelle prime ore della mattina una nevicata ha creato qualche difficoltà alla circolazione sulla Bitti-Sologo. Più copiose le precipitazioni sul monte Limbara dove la coltre bianca ha raggiunto i 20 centimetri di spessore, stesso manto candido che si è posato sulle vette del Gennargentu, a Desulo e Fonni, dove la temperatura è scesa a -5 gradi. Neve che si è aggiunta a quella caduta nelle settimane scorse e che annuncia il quarto weekend bianco consecutivo per gli appassionati. Neve anche su diversi paesi dell'alta Gallura, soprattutto nella notte tra mercoledì e giovedì, con i sindaci di Luras e Tempio che hanno chiuso le scuole.

Incidenti

Sulle strade hanno operato i mezzi spargisale e gli spazzaneve dell’Anas, con la Polizia stradale che ha vigilato, ma non sono mancati gli incidenti. Nel pomeriggio il conducente di una Range Rover Sport è rimasto ferito dopo che la sua auto, a causa del fondo stradale reso insidioso dalla neve, si è ribaltato. L’incidente poco prima del bivio di Villagrande sulla 389 per Lanusei. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale di Lanusei, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti del distaccamento della Polizia stradale di Lanusei e i Vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere. Potrebbe esserci il ghiaccio come concausa dell’incidente che a Nulvi è costato la vita ad Angelo Marongiu.