Il gelato con un cuore di capra 

La capra racchiusa in un gelato. Un prodotto artigianale minuziosamente composto, per bilanciare ogni singolo ingrediente, esperimento dopo esperimento. Arrivano da ogni angolo di mondo, per assaggiare i prodotti della gelateria che utilizza il latte delle capre baunesi.

La storia

«Ho iniziato a frequentare il mondo della ristorazione da piccolissimo, mia madre faceva la cuoca nel locale dei miei cugini, dove per me è cominciato tutto», racconta Antonio Incollu, 48 anni di Baunei, proprietario della gelateria artigianale. Nel 1989 a Santa Maria Navarrese arriva il mantecato dell’Antica Gelateria del Corso, il primo gelato sfuso, e dietro quella vetrina ci mettono proprio Antonio, quattordicenne. Prepara coppe e coppette per il ristorante, fra vaniglia, pistacchio e cioccolato, totalmente ignaro di quanto quel lavoretto lascerà un silenzioso segno dentro di lui, per scoppiare d’amore tantissimi anni dopo. Frequenta il liceo Scientifico e intanto continua le stagioni come cameriere. «Nel 2001 ho iniziato a gestire il Bar del Porto – continua Antonio -, insieme al mio socio Massimo e nel 2009 abbiamo rilevato la Pasticceria artigiana di Baunei, che stava chiudendo Proprio quel giorno, all’interno della pasticceria, ho scoperto un macchinario messo da parte in un angolo: era una macchina per fare il gelato, mai utilizzata».

Il tesoro

E sempre come un bambino che trova un piccolo tesoro, trasporta il macchinario al bar e si butta nei suoi primi esperimenti, comincia a leggere manuali e a documentarsi. L’anno dopo ha già i suoi cinque gusti prova da offrire ai clienti. Qualcuno gli consiglia un corso a Cagliari, dove conosce il Maestro Pino Scaringella, ambasciatore del gelato italiano nel mondo. Un incontro fondamentale. «Ho fatto altri sette corsi sparsi e capito davvero cosa significa realizzare un gelato artigianale. Poi, otto anni fa, ho deciso di aprire la mia gelateria. Avrei potuto tranquillamente usare il latte vaccino, ma ho pensato che siamo sempre stati un paese di pastori di capre. Ho scelto un ritorno alle origini, per questo ho basato l’intera produzione dei miei gelati sul latte di capra, che conta il 70 per cento sul prodotto finito», spiega.

Il prodotto

Per questioni di regole igienico sanitarie il latte deve essere pastorizzato, una procedura non sempre facile e lineare per i pastori. Così Antonio ha acquistato un nuovo macchinario per il gelato che certifica la pastorizzazione del latte. «Io dico sempre: un gelato più buono di questo si può trovare, perché è soggettivo, ma più artigianale no», conclude Antonio. Con tutto l’orgoglio di aver trasformato in una star l’animale simbolo di Baunei.

RIPRODUZIONE RISERVATA