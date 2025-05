«Il gattino Tigro è diventato simbolo di dolore e giustizia» 

C’è un amore che non parla ma sa farsi sentire: è quello tra le persone e i loro animali da compagnia. Uno sguardo, una zampa, una presenza silenziosa che ama senza condizioni. E quando se ne vanno, il silenzio che lasciano è assordante. «Tigro non era solo un gattino. È diventato simbolo di resilienza, di dolore e di giustizia», afferma Paola Cucca, assessora Servizi sociali, sport, benessere sociale e animale, pari opportunità di Elmas, durante il convegno “Fierogatto per Tigro”, svoltosi sabato scorso nella sala conferenze dell’Exmà. La sua storia ha toccato il cuore di tutta Italia: bruciato vivo nelle campagne di Dolianova, la sua immagine è diventata virale e ha scatenato un’ondata di indignazione, empatia e partecipazione.

L’associazione Fierogatto, attiva da cinque anni, ha dato voce a quel dolore collettivo. «Abbiamo trasformato lo sgomento in energia per il cambiamento», spiega Simona Contu, presidente. «Molti atti di crudeltà restano nascosti per la paura di molti di esporsi. Noi ci siamo messi a disposizione come punto di riferimento per le denunce».

L'assessora Luisa Giua Marassi ha espresso la volontà di «garantire una casa dignitosa ai felini del territorio» e ha annunciato sopralluoghi per la prima oasi felina al colle di San Michele, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni. Il Comune ha appena nominato due Garanti per gli animali: Francesca Alba, medico veterinario, e Francesca Maria Cogoni, avvocata.

La narrazione istituzionale si è intrecciata con le storie di chi opera ogni giorno sul campo, come Caterina Camba: «Fierogatto ha bisogno di volontari. Basta anche solo il proprio tempo: ai banchetti, nei trasporti, nell’assistenza ai cuccioli. In un solo mese ci siamo trovati a gestire una trentina di gattini».

A supportare l’impegno dei cittadini, anche la voce delle forze dell’ordine e dei medici veterinari. Il tenente Domenico Nannini ha spiegato le difficoltà operative e l’importanza della collaborazione con i cittadini: «Non abbiate paura di firmare una denuncia. Le prove sono fondamentali. Spesso è proprio la segnalazione di un passante a fare la differenza». Fabio Schirru, rappresentante Sisfv, Società italiana scienze forensi veterinarie, ha messo in guardia sul rischio di inquinamento delle prove: «Non toccate la scena, non pubblicate foto sui social. Fotografate per documentare, non per indignare». Silvia Falqui, psicologa, ha sottolineato: «Quando un animale viene bruciato vivo, si spezza qualcosa di profondo nel patto di fiducia tra l’uomo e il mondo animale». E proprio questo patto è stato al centro del dibattito.

Francesco Madeddu ha allargato il discorso alla fauna selvatica, ricordando che il rispetto per gli animali parte anche dal rispetto delle loro abitudini e spazi. «Non basta dire di amarli, bisogna conoscerli».

E Tigro, da piccolo gatto invisibile, è diventato un simbolo. Perché non ci siano più Tigro, e perché nessun atto di violenza venga più considerato “solo contro un animale”.

