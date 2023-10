Il gasolio mette la freccia, sorpasso inatteso sulla benzina «Stanno crollando i consumi» 

La gioia è moderata, e a macchia di leopardo. Archiviato, almeno per ora, il periodo nero dei 2 euro al litro - ma non dappertutto - i tariffari mostrano prezzi più umani. Ma nelle stazioni di servizio di Cagliari si esulta a metà, con i consumatori di benzina che fanno il pieno con più leggerezza, e quelli del Diesel che assistono increduli al sorpasso storico.

Pochi centesimi di differenza, che a seconda delle stazioni di rifornimento fanno vacillare il disequilibrio-equilibrato che andava avanti da tempo.

Prezzi in calo

Tre automobilisti in fila alla Q8, mezz’ora dopo le 16, in viale San Vincenzo, a Cagliari, siamo a 1,847 per il diesel e 1,837 per la benzina, ma non ci sono le lamentele delle settimane scorse, quando nei tabelloni esposti - su disposizione del Governo - il prezzo medio del carburante era decisamente sopra la soglia dall’allarme. «Meglio approfittarne, non si sa mai che aumenti nuovamente», commenta Federica Trogu, che opta per il pieno. Sorride meno Carlo Pau, che dice di aver scelto tempi addietro l’auto diesel per il risparmio garantito. «Ora la benzina costa meno, chissà dove andremo a finire tra guerra e politici che sembrano fare di tutto per andare contro il cittadino piuttosto che aiutarlo». Poco più avanti, all’Agip di piazza Esquivel, si ritorna al perfetto pareggio: con diesel e benzina a 1 euro e 859. Piccole differenze tra le stazioni di rifornimento, che in tempi di rincari generalizzati sembrano comunque fare la differenza. Così c’è chi consulta i prezzi di tutti i rifornitori prima di mettere carburante: «Per carità, non ci sono chissà quali risparmi, ma per chi come me usa tanto la macchina, seppur in minima parte incide», assicura Giorgio Pau, che ovviamente sceglie il self.

Previsioni nere

Se gli automobilisti del capoluogo sardo esultano, anche se con moderazione, Michele Carrus, ex segretario Cgil e oggi presidente nazionale di Federconsumatori, mette le mani avanti. «Usciamo da una settimana di prezzi sicuramente più bassi rispetto alle settimane precedenti, ma comunque decisamente più alti rispetto all’anno scorso», osserva, preannunciando ulteriori ritocchi all’insù: «Viviamo una fase di grande incertezza, ed è certamente difficile fare previsioni sulle tariffe che sono condizionate da decisioni di tipo politico e dai disordini del mondo, ma le proiezioni sono sicuramente al rialzo», mette in guardia. «Per questo, come associazione, abbiamo chiesto al Governo che ripristini ciò che ha tolto: lo sconto sulle accise, che avrebbe notevoli benefici anche sui beni di largo consumo, dato che l’86 per cento delle merci viaggia su gomma», sottolinea. «Sarebbe sicuramente più efficace del carrello tricolore che alla fine si è ridotto a semplice propaganda».

Il trend

«Il prezzo del carburante sta scendendo, ma non certo per quello che sostiene il ministro Urso, perché il cartello non c’entra nulla», sentenzia Giuseppe Balia, presidente dell’Angac, Associazione nazionale benzinai autonomi carburanti. «La realtà è che i consumi stanno crollando, perché la gente non ha più soldi», osserva. «La situazione è drammatica sia per i consumatori che per noi gestori delle stazioni di servizio: le compagnie continuano a guadagnare perché il carburante è stato acquistato due anni fa, chi fatica a sopravvivere sono i gestori. Il settore é in ginocchio e tanti sono in procinto di chiudere». Stato d’animo ben diverso da quello dello stesso ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che qualche giorno fa, commentando l’andamento del listino carburante, ha parlato di riduzione di oltre un terzo del costi da quando è stato imposto l’obbligo di esposizione dei cartelli con il prezzo medio in tutte le stazioni di rifornimento d’Italia.

