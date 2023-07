Il gas giù dell’1,1%. «Non è sufficiente» 

L’Arera, l’autorità garante per l’energia, ha deciso: dallo scorso primo giugno la bolletta del gas scende dell'1,1% nel mercato tutelato. «Un ribasso insufficiente», afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori. «Al di là del fatto che oramai i caloriferi sono spenti e, quindi, qualunque variazione sarebbe stata comunque priva di effetti reali per le tasche degli italiani, speravamo in un calo più consistente».

Secondo lo studio dell'Unc, se per una famiglia tipo in tutela il -1,1% significa spendere appena 14,56 euro in meno su base annua, la spesa totale nei prossimi dodici mesi (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2024, nell'ipotesi di prezzi costanti) resta alta, pari a 1265 euro. Inoltre, se il prezzo del gas scende ora dell'1,1%, rispetto ai tempi pre-crisi, ovvero nel confronto con giugno 2020, il rialzo è spropositato: +40,1%. Rispetto alla spesa complessiva del 2020, pari a 975 euro, ora si pagano ben 290 euro in più, +29,8%.

«Il vero problema è rappresentato dai prezzi del gas che saranno applicati agli utenti dopo l’estate», avvisa il presidente del Codacons Carlo Rienzi. «Con la ripresa della domanda nel periodo autunnale e la corsa agli accaparramenti di energia, si rischia una nuova impennata delle tariffe che vanificherebbe del tutto la discesa delle bollette dell’ultimo periodo e porterebbe a forti rincari proprio quando i consumi di gas sono più elevati, con effetti devastanti sulle tasche degli italiani».

