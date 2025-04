Con uno spettacolo in sardo su Antonio Garau il teatro, dedicato proprio al commediografo oristanese, ha riaperto le porte dopo una decina d’anni di lavori (dal 2021 la struttura era solo in parte usufruibile). Per la “prima” gli studenti hanno occupato tutti i 398 posti a sedere, compresi quindi i 120 della galleria. Ripristinate quindi anche le vie di fuga e l’ingresso principale da vicolo Josto.

