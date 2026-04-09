Il “Garau” al Teatro di Sardegna 

Almeno uno, forse, va in porto. Nel lungo elenco delle gestioni-concessioni ai privati che la Giunta Sanna ha sul tavolo (compreso il flop del parco sportivo di Torangius) forse quella che riguarda il teatro “Garau” sembra raggiungere il risultato sperato.

Primo step

Ieri il dirigente del Settore programmazione e gestione delle risorse del Comune ha approvato il verbale della commissione incaricata della valutazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per la gestione del teatro. Il bando era stato pubblicato il 31 dicembre 2025 e, al 2 febbraio (data della scadenza), era arrivata una sola proposta, quella della società coop Teatro di Sardegna di Cagliari. Che a lungo ha dovuto aspettare una risposta visto che la commissione di valutazione è stata nominata il 27 marzo (presidente la dirigente Maria Rimedia Chergia, componenti Alessandro Alciator, Maria Dettori e Roberta Fais segretaria verbalizzante) e il primo aprile ha pubblicato il verdetto.

Il verbale

«Il progetto di gestione risulta coerente con le finalità di valorizzazione del bene e con gli indirizzi dell’Amministrazione – si legge nel verbale - l’operatore presenta comprovata esperienza nella gestione di attività di spettacolo dal vivo e beni culturali». Tra le altre cose si evidenzia che «è prevista una programmazione articolata di spettacoli dal vivo con attenzione alla qualità e alla diversificazione dell’offerta; sono previste iniziative culturali rivolte sia al pubblico generalista sia a target specifici con apertura a produzioni locali nazionali ed internazionali». Si avvia ora una negoziazione con il Comune per l’attivazione del partenariato pubblico-privato sino al 2030.

I commenti

«Con il nuovo bando puntiamo a valorizzare pienamente il teatro Garau - evidenzia il sindaco, Massimiliano Sanna – La scelta del partenariato pubblico-privato, senza oneri per il Comune, ci consente di garantire una gestione più stabile e di lungo periodo». «Per l’assegnazione abbiamo puntato alla qualità del progetto – sottolinea l’assessore alla Cultura, Simone Prevete - L’obiettivo è costruire una programmazione stabile, qualificata e capace di coinvolgere pubblici diversi. Il bando prevede condizioni agevolate per scuole, associazioni e soggetti pubblici, oltre all’obbligo di strumenti moderni come la biglietteria online».

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