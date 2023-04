Il Garante: «Sono troppi i detenuti con il 41 bis» 

Troppi i detenuti al 41 bis: si devono spazzare via tutte le misure inutilmente severe che non servono a recidere i legami con le organizzazioni criminali. È il messaggio del Garante delle persone private della libertà, che ha realizzato un nuovo rapporto sul 41 bis dopo aver visitatole sessanta sezioni dedicate di dodici carceri (la principale all'Aquila, con 150 detenuti). Visite che hanno fatto emergere «criticità» rispetto alla funzione rieducativa della pena.

«Un sistema che interrompa i collegamenti con le organizzazioni criminali è doveroso. Ma le singole misure con cui si dà attuazione al 41 bis a volte non corrispondono per niente a questa ratio e sono solo misure di durezza per rispondere a un desiderio dell'opinione pubblica», spiega Mauro Palma. Lancia poi un doppio appello sul caso di Alfredo Cospito, l'unico anarchico al 41 bis (gli altri sono boss e sodali della criminalità organizzata a eccezione di tre brigatisti. A lui chiede di tornare a nutrirsi, anche perché a seguito della sua protesta si è tornati a discutere di questi temi. Alla politica, invece, di «percorrere tutte le vie che, non negando con un atto di imperio le decisioni della magistratura, diano soluzione al problema individuale». Sono 740, tra cui 12 donne, le persone sottoposte al regime speciale del 41 bis.

