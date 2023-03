Il Garante blocca ChatGpt 

Dopo gli appelli di imprenditori come Elon Musk e ricercatori e le prime denunce Oltreoceano, arriva dall’Italia il primo stop a ChatGpt, il software di intelligenza artificiale.

Il Garante per la privacy blocca la piattaforma in grado di sviluppare conversazioni con gli umani attraverso tecniche di apprendimento automatico: l’Autorità ha aperto un’istruttoria contestando la raccolta illecita dei dati degli utenti italiani e ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del loro trattamento da parte di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma, fino a quando la normativa sulla privacy non verrà rispettata. È il primo intervento a livello mondiale e potrebbe avere sviluppi nel resto dell’Europa, anche grazie al coordinamento tra le autorità per la privacy dei diversi Paesi.

Il Garante contesta la mancanza di una informativa agli utenti, ma soprattutto l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di “addestrare” gli algoritmi che fanno funzionare la piattaforma. Tanto più che le informazioni fornite da ChatGpt non sempre corrispondono al dato reale, determinando quindi un trattamento di dati personali inesatto.

Inoltre, nonostante il servizio sia rivolto ai maggiori di 13 anni, l’assenza di filtri per la verifica dell’età degli utenti espone i minori a risposte assolutamente inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza. OpenAI, che non ha una sede nell’Ue ma ha designato un rappresentante nello Spazio economico europeo, deve comunicare entro 20 giorni le misure intraprese in attuazione di quanto richiesto dal Garante, pena una sanzione fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo. La vulnerabilità di ChatGpt è emersa il 20 marzo quando, a causa di un problema tecnico, è stata mostrata non solo la cronologia delle domande degli utenti, con i loro dati, ma anche parte dei dettagli sui metodi di pagamento usati per l’abbonamento a ChatGpt Plus, che offre funzionalità extra. La società, su cui Microsoft ha investito molto nei mesi scorsi, ha bloccato l’accesso alla piattaforma per evitare che l’errore di privacy si estendesse ulteriormente.

