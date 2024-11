Il Gambero Rosso incorona 4 pasticceri sardi 

Le 16 insegne (con 4 Due Torte) della Sardegna rappresentano il nuovo spirito dell’arte pasticciera che mantiene viva l'eredità isolana, sperimentando nuovi sapori e presentazioni, e dona un tocco di contemporaneità a ricette antiche. È stata presentata ieri la quattordicesima edizione della Guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso, che fotografa un settore in pieno fermento.

I numeri

Sono 660 i locali censiti dalla Guida e 61 le novità che debuttano quest’anno. Sale a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, a cui si aggiunge Iginio Massari, maestro dei maestri che merita Tre Torte d’oro.

Nell’Isola

Sono 16 le insegne della Sardegna che raccontano di uno straordinario connubio tra tradizione e innovazione dove le tecniche antiche, che si trasmettono di generazione in generazione, si fondono con sapori e presentazioni innovative che conferiscono alle ricette tradizionali un tocco di modernità. Tra le 4 migliori Due Torte spicca Roberto Murgia - “Dolci in corso” ad Alghero. Per capire la qualità del suo lavoro, sottolinea la Guida, «va provata innanzitutto l'eccellente pasticceria secca, che esplora le ricette tipiche del territorio. Imperdibili le creazioni con pasta di mandorla: squisiti i gueffus, gli amaretti e i bellissimi dolci impreziositi da decorazioni ispirate alla filigrana sarda. Il notevole senso estetico si riflette nelle stupende torte. Degni di nota poi i babà, le bombe, la tradizionale torta menjar blanc e ancora cannoli, zeppole e focacce dolci. Molto interessanti i grandi lievitati, come il Pa'Turron con torrone e miele, e il Panspinoso, con carciofo spinoso candito e mandarino». Andiamo poi a Cagliari. Ecco “Ditrizio”: meritato successo per l'insegna di Piero Ditrizio e Valentina Fais, grazie a una proposta tra le più stimolanti della regione e in continua crescita. «Se il buongiorno si vede dal mattino, recatevi qui sin dalla colazione: soffici croissant farciti con squisite creme, pain suisse, au chocolat, veneziane e i maritozzi con la panna sono evergreen di alta godibilità (e in versioni stagionali). Craquelin, sontuosi babà e cannoli siciliani, senza dimenticare cassatine e tartellette con frutta». Poi “La Piemontese”. «Grande tecnica e alta scuola in casa di Gianluca Aresu, pasticcere e maître chocolatier. Qui c'è davvero l'imbarazzo della scelta, ed è una festa vedere tanta dolcezza: i richiestissimi cannoncini alla crema, le bombe, i profumati croissant sfogliati alla perfezione, la brioche alla panna, l’ostrica al cioccolato. E ancora i mignon e le monoporzioni, come la mousse di ricotta e zafferano e gelée di lamponi». Da Cagliari a Ghilarza con “La Dolce Vita”. «Tanti gli anni di esperienza nel settore per Gian Piero Loddo, pasticcere navigato che qui sfoggia tutta la sua bravura. I croissant sono lievitati come si deve e le sfoglie con creme o confetture fragranti. Grande attenzione nei confronti di mignon e monoporzioni, tutti da assaggiare, dai semifreddi a bignè, cannoli siciliani e frolle guarnite».

RIPRODUZIONE RISERVATA