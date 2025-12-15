Il galoppatoio alla ricerca di un gestore 

L’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Gallus punta ad affidare il galoppatoio e il maneggio comunale. Dopo quattro anni il nuovo galoppatoio, spostato all’ingresso del paese, è stato ultimato. È stato realizzato con una spesa di circa 700 mila euro. «Stiamo facendo la manifestazione d’interesse. Siamo soddisfatti di averlo potuto inaugurare in occasione dell’ultimo palio. Secondo quanto riferito dai fantini è uno dei migliori galoppatoi di tutta l’Isola», commenta il sindaco. Gli uffici stanno lavorando al bando.

Alla gara potranno partecipare le sole associazioni e società sportive senza fini di lucro. La durata della concessione in gestione non potrà essere inferiore a 20 anni, eventualmente prorogabili di altri anni 20. Il Comune richiede inoltre «una congrua esperienza, con particolare riferimento alla gestione di impianti sportivi analoghi». Gli impianti dovranno essere utilizzati a favore della comunità e del territorio. Chi vincerà la gara dovrà versare un canone, ma solo a conclusione dell’ammortamento delle spese sostenute per l’adeguamento. Si dovrà inoltre garantire al Comune l’utilizzo delle strutture affidate per almeno dieci giorni all’anno. La Giunta ha inoltre autorizzato il responsabile del settore finanziario e patrimonio ad affidare l’uso temporaneo degli impianti al circolo ippico paulese.

