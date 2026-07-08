Il Gallo canta ancora, Gaetano all’Atalanta 

Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più, il “gallo” Belotti. Dopo le visite mediche a Villa Stuart, l’ex granata ha preso il primo volo utile per l’Isola da Fiumicino, giusto in tempo per presentarsi al raduno al Crai Sport Center di Assemini, pronto a giocarsi le proprie carte sin dal ritiro precampionato dopo la scorsa sfortunata stagione, iniziata col botto con la doppietta al Lecce ma subito macchiata e segnata dalla rottura del crociato. Ha firmato un contratto annuale, riducendosi notevolmente l’ingaggio e legandolo alle presenze e ai risultati. Un rinnovo che ha voluto fortemente, nonostante avesse offerte decisamente più allettanti dal punto di vista economico in Serie B dove, tra l’altro, avrebbe avuto il posto fisso assicurato.

Nel cuore del campo

Ieri ad Asseminello non c’era, invece, Gaetano, nonostante fosse stato inizialmente inserito nella lista dei convocati. È atteso a sua volta oggi a Villa Stuart per le visite che certificheranno il trasferimento all’Atalanta. Affare chiuso all’ora di pranzo dopo un’estenuante trattativa. Al Cagliari vanno 14 milioni bonus compresi i bonus senza contropartite tecniche (l’interesse del direttore sportivo Accardi per Daniel Maldini è concreto, ma slegato dall’operazione Gaetano come ribadito sin dall’inizio dal club rossoblù). E il cash in arrivo dalla cessione del fantasista napoletano servirà a sbloccare le altre operazioni in entrata. Soprattutto nel cuore del campo, dove l’obiettivo ora è un giocatore di esperienza con due nomi in particolare sul tavolo: Michel Aebischer del Pisa e Harry Winks del Leicester.

Sulla fascia

Caccia poi all’erede di Marco Palestra sulla corsia di destra. Il Cagliari non ha perso le speranze di arrivare a Costantino Favasuli del Catanzaro e il fatto che il 22enne talento calabrese abbia cambiato di recente agente decidendo di affidarsi a Giuffredi (lo stesso di Esposito e Gaetano, oltre che dell’ex Folorunsho e di tanti altri) potrebbe giocare a suo vantaggio. Resta comunque da forzare il muro del Catanzaro che sotto i 7,5 milioni non sembra intenzionato a scendere. L’alternativa è Mergim Vojvoda, esterno kosovaro di origine albanese classe 1995 e in uscita dal Como. Molto più di un’idea, il Cagliari è già andato oltre il sondaggio con la società lariana, dovrebbe nel caso convincere il giocatore, finito nel mirino anche di Monza e Venezia. Lo scorso campionato ha collezionato 23 presenze nel Como dei miracoli arricchendole con 2 reti. Ma ora che in Riva al Lago l’asticella è salita ulteriormente, cerca una piazza che gli permetta di recitare un ruolo da protagonista. In Italia, ha indossato anche la maglia del Torino per cinque stagioni, prima ancora quella dello Standard Liegi. Una vita nella Nazionale del Kosovo con la quale ha collezionato 75 partite e 3 gol. Curiosamente, aveva giocato prima nell’U21 dell’Albania.

Il tira e molla

Al pre-raduno non c’era nemmeno Zito Luvumbo, che attende il via libera per tornare al Maiorca dove ha giocato in prestito gli ultimi cinque mesi della passata stagione. Il tira e molla tra il Cagliari e il club spagnolo è quotidiano e la corda ha rischiato più volte di spezzarsi negli ultimi giorni. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo attraverso un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione del Maiorca, appena retrocesso in seconda serie. Ieri, su Instagram, lo stesso attaccante angolano ha postato una foto in aeroporto con i colori del Maiorca e un breve testo dove annunciava la partenza.

In uscita in prestito anche il portiere Giuseppe Ciocci, per questo non è stato convocato per il pre-raduno.Insieme al proprio entourage e alla dirigenza rossoblù sta valutando alcune situazioni in Serie C che gli possano permettere di giocare con continuità e crescere dopo aver fatto negli ultimi due anni il terzo portiere del Cagliari racimolando una sola presenza.



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