Il Gallo Belotti è tornato a casa A Cagliari per le cure e il recupero 

“Il Gallo torna sull’Isola”. Il Cagliari festeggia per il ritorno a casa del suo attaccante, che quaranta giorni fa, nel corso della partita con l’Inter, aveva subìto l’infortunio peggiore per un calciatore. “Prosegue come da programma il percorso riabilitativo post intervento per Andrea, che ora inizierà a lavorare a Cagliari sotto la diretta supervisione dello staff medico-sanitario del club”. Un po’ in anticipo sui tempi previsti, ma non su quelli del ritorno in campo, Belotti si affida alla struttura Pro Lab di Sestu, un laboratorio all’avanguardia per la riabilitazione e il recupero degli atleti, che opera in stretto contatto con il Cagliari anche per la comproprietà di Leonardo Pavoletti, socio con altri due imprenditori cagliaritani.

Belotti, subito nel cuore dei tifosi del Cagliari non solo per i due gol segnati nella felice trasferta di Lecce, è fermo proprio da quel drammatico 27 settembre, nella notturna persa dal Cagliari contro i nerazzurri. Quella caduta dopo un contatto con il portiere dell’Inter aveva costretto l’attaccante di Calcinate a un atterraggio anomalo, con il ginocchio in distorsione. Subito si era intuita la gravità dell’infortunio, con il calciatore uscito dal campo sorretto dal medico e dal massaggiatore rossoblù. Il giorno dopo la diagnosi: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, da lì la decisione di intervenire e far partire il countdown per il rientro, con un’ipotesi di sei mesi per rivederlo in campo. L’operazione, a Bologna nella clinica di Villa Toniolo, era perfettamente riuscita. Un paio di settimane all’Isokinetic di Bologna, poi il volo per Cagliari.

A casa

Un’altra botta di sfortuna per un attaccante che aveva scelto proprio Cagliari per spazzare via qualsiasi dubbio dopo un paio di stagioni praticamente a secco. E se il gol per una punta è il cibo, l’essenza della professione, quelle due reti in una serata magica al Via Del Mare avevano fatto capire al Cagliari ma soprattutto a Belotti che questa poteva essere la piazza giusta. Novanta minuti dopo, il crac, malinconico e pieno di tristi presagi. Invece, la carica del calciatore, il robusto sostegno della società e dei tifosi avevano prodotto un’immediata reazione al momento negativo: sala operatoria, riabilitazione e da ieri la seconda parte del cammino verso il ritorno in campo. Le parole del presidente Tommaso Giulini, di recente a Orani, sono significative: «Ho sentito Andrea e siamo onorati che sia arrivato anche l’in bocca al lupo di Emilio Butragueno e del Real Madrid, pensare che un personaggio così importante nel mondo del calcio e il principale club calcistico del mondo si siano spesi per un gesto così, fa piacere e ci onora e non può che aiutare Andrea a recuperare nel più breve tempo possibile».

“Forza Gallo, siamo al tuo fianco”, così si chiude il post della società, pubblicato ieri poco dopo le 18.30 sui canali social. Belotti ci crede, la squadra lo aspetta e non solo perché si segna poco: a Udine, dopo il suo primo gol in Serie A, Gennaro Borrelli aveva mostrato la maglia di Belotti in favore di telecamera, un gesto pianificato dai compagni per salutare il loro bomber. Cagliari lo aspettava, ora il Gallo è a casa. Appuntamento in campo.

